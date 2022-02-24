Моряк, раненный при обстреле в Азовском море, госпитализирован в ейскую больницу

Раненый моряк госпитализирован в Ейскую ЦРБ. Фото: migran1278

В Ейской районной больнице врачи пытаются стабилизировать состояние моряка с грузового российского корабля, попавшего 24 февраля под ракетный обстрел со стороны Украины. В администрации района сообщили, что состояние 22-летнего мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести, он находится в реанимационном отделении районной больницы.

В Азовском море 24 февраля два гражданских российских судна Serafim Sarovsky и SGV-Flot подверглись ракетному обстрелу со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту корабля возник пожар, который экипаж потушил собственными силами.

Эвакуацией раненого моряка руководили пограничники. Напомним, что в Азовском море по поручению Министерства обороны Российской Федерации временно приостановлено судоходство.