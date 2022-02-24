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Происшествия24 февраля 2022 20:32

Моряк, раненный при обстреле в Азовском море, госпитализирован в ейскую больницу

Состояние 22-летнего парня врачи оценивают как тяжелое
Евгения ХАЛИКОВА
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Раненый моряк госпитализирован в Ейскую ЦРБ. Фото: migran1278

Раненый моряк госпитализирован в Ейскую ЦРБ. Фото: migran1278

В Ейской районной больнице врачи пытаются стабилизировать состояние моряка с грузового российского корабля, попавшего 24 февраля под ракетный обстрел со стороны Украины. В администрации района сообщили, что состояние 22-летнего мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести, он находится в реанимационном отделении районной больницы.

В Азовском море 24 февраля два гражданских российских судна Serafim Sarovsky и SGV-Flot подверглись ракетному обстрелу со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту корабля возник пожар, который экипаж потушил собственными силами.

Эвакуацией раненого моряка руководили пограничники. Напомним, что в Азовском море по поручению Министерства обороны Российской Федерации временно приостановлено судоходство.