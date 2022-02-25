Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 8:13

В Сочи 649 отелей и гостиниц работают в штатном режиме

Всего в городе находятся 76 тысяч туристов
Ангелина НАЗАРЧУК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отельеры предоставляют своим посетителям услугу позднего выезда.

Отельеры предоставляют своим посетителям услугу позднего выезда.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 25 февраля в штатном режиме работают 649 средств размещения. Это различные отели и гостиница. На данный момент, как удалось выяснить «КП»-Кубань», в Сочи находится порядка 76,3 тысячи туристов.

В прибрежной части города загрузка отелей составляет 67%, а в горах – 90%.

- Цены мы не повышали, - заявил гендиректор ОАО «Лазурная» Александр Захаров. - Все в штатном режиме.

Все владельцы отелей и гостиниц Сочи с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Поэтому повышение цен в гостиничном бизнесе не наблюдается. Также по необходимости отельеры предоставляют своим посетителям услугу позднего выезда.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», на базе аэропорта создадут временный авиахаб.