Более 235 млн рублей направили на ремонт 12 школ в Краснодаре Фото: krd.ru

Более 235 миллионов рублей направили на ремонт 12 школ в Краснодаре. Изменения в бюджет муниципалитета внесли на 28 заседании городской Думы.

Так, в городе планируют провести ремонт в средних школах № 17, 20, 34, 35, 47, 53, 57, 73, 80, 93 и гимназиях № 88 и 92. Здесь обновят кровлю, спортзалы и столовые, пищеблоки, фасады, инженерные сети - электропроводку, отопление. В том числе в учреждения приобретут оборудование для кабинетов информатики, школьных лабораторий физики, химии, биологии, спортинвентарь.

- Корректировка городского бюджета идет постоянно, вносятся поправки по наказам и обращениям жителей, которые определяются в ходе выездов и объездов города. Изменения в бюджете делают для того, чтобы решить наиболее актуальные проблемы территорий, - отметил мэр Андрей Алексеенко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре подготовят программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры. На разработку выделят 17 миллионов рублей.