310 случаев заболевания штаммом «омикрон» с начала наблюдения зарегистрировано на Кубани Фото из архива КП

310 случаев заболевания штаммом «омикрон» с начала наблюдения зарегистрировано на Кубани. Такие данные озвучила специалист-эксперт отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая на брифинге по заболеваемости COVID-19.

- С начала периода наблюдений в крае зарегистрирован 781 случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной измененными вариантами вируса, в том числе 310 - штаммом «омикрон». В 2022 году направили на секвенирование 2380 проб для обнаружения измененных вариантов вируса, - отметила Татьяна Межевая.

Уточняется, что 62% случаев заражения составил «омикрон», 38% или 188 заболеваний – индийский штамм.

Напомним, за сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 1629 новых случаев заболевания COVID-19.