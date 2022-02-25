Два грузовых авто с гуманитарной помощью беженцам из ДНР и ЛНР направили из Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Так, 25 февраля из региона в Ростов-на-Дону и Шахты направлены два грузовых авто. Объем гуманитарной помощи составил 5 тонн продуктов, моющие и дезинфицирующие средства, салфетки, средства личной гигиены.

- Вся Екатиринодарская Епархия поминает и молится о наших братьях, которым сейчас тяжело. Мы молимся чтобы вновь воцарился мир, и чтобы никто не страдал, - рассказал радио «КП» - Краснодар» руководитель социального отдела Екатиринодарской Епархии протоиерей Дмитрий Болтонов.

Напомним, в Краснодарском крае с 19 февраля стартовал активный сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Пункты приема расположены во всех районах Кубани.