Более 550 тысяч жителей Кубани ревакцинировались от COVID-19

Всего в регионе от COVID-19 привились более 3 миллионов жителей Фото из архива КП

Более 550 тысяч жителей Краснодарского края ревакцинировались от COVID-19. Руководители министерств и ведомств региона в том числе сделали повторную прививку, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Повторную прививку сделало большинство заместителей, министров и руководителей департаментов администрации края, госслужащих, глав муниципалитетов. В период пандемии инфекционисты советуют ставить вакцину каждые полгода. Благодарен всем жителям, кто прислушивается к этим рекомендациям, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что QR-коды размещены на сайте администрации Кубани. В связи в ревакцинацией их обновили.

Напомним, ревакцинироваться от коронавирусной инфекции любой из зарегистрированных в РФ вакцин – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Всего в крае от COVID-19 привились более 3 миллионов человек, из них 3216 - подростки от 12 до 17 лет.