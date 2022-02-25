Эксперты по недвижимости рассказали, кто чаще всего покупает жилье в Сочи

Больше всего запросов поступало со столицы России- Москва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты компании ОНИКС-Недвижимость провели анализ по покупательскому спросу на недвижимость в Сочи. Исследователи брали за основу потенциальных покупателей из 15 крупнейших городов России. В этот список вошли города-миллионники. Больше всего запросов поступало со столицы России - Москва.

В январе - феврале 2022 года чаще других регионов России покупкой недвижимости в Сочи интересовались именно жители Москвы. Доля запросов составила 45%.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», в ТОП-3 городов России, которые были больше всего заинтересованы покупке жилья в Сочи, вошли также Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Питере от общего количества запросов интерес жителей составил у 12,5%. В Екатеринбурге же процент от всего числа- 5%.

Меньше всего приобретением недвижимости в Сочи за начало 2022 года были заинтересованы жители Волгограда. Спрос в феврале 2022 года составил 2,1%.

Что касается федеральных округов, то лидером оказался южный. Доля спроса составила 29,7%. На втором месте Центральный ФО с 28,4%. На третьем месте Приволжский ФО с долей 12%.

Напомним, ранее «КП»-Кубань» рассказала про самый дешевый дом в Сочи за 5 миллионов рублей.