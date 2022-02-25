В Сочи отменили Гран-при «Формулы-1» в 2022 году

Отменили Гран При в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На совещании 24 февраля вечером обсуждалась дальнейшая судьба Гран-при. Организаторами «Формулы-1», FIA и командами было принято решение не проводить гонки в России. Это связано со спецоперацией в ДНР и ЛНР.

- Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации, - сообщается в пресс-службе «Формулы-1». - Проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

Ранее «КП»-Кубань» сообщала о том, что это мог быть уже 17-й этап сезона. Автогонки должны были пройти с 23 по 26 сентября