На Кубани перенесут плановую проверку систем оповещения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае перенесут плановую проверку систем оповещения. Сирены не завоют 2 марта, как сообщалось ранее. О переносе даты предупредили министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», сирены оповещения о возможной опасности должны были сработать с 10:40 до 12:00 2 марта. Уточняется, что дату плановой проверки озвучат позже.

Напомним, в регионе установлено 2,3 тысячи устройств оповещения. При срабатывании необходимо включить любой из 10 российских ТВ-каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение.