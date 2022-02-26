В Краснодаре опубликовали список бомбоубежищ

Список бомбоубежищ опубликовали в Краснодаре. Всего в городе насчитывается 57 защитных сооружений. Перечень и адрес каждого опубликован Управлением гражданской защиты администрации Краснодара.

Укрытие населения производится по единому сигналу гражданской обороны «Внимание всем!» с включением сирен. В этом случае гражданам необходимо прослушать информацию об алгоритме действий, включив любой из обязательных общедоступных каналов ТВ или радио.

Работники организаций и предприятий по важному оборонному и экономическому значению укрываются в создаваемых этими организациями убежищах. Остальное население укрывается по месту жительства в защитных сооружениях гражданской обороны или подвальных помещениях многоэтажек, цокольных помещениях, подземных переходах, подземных стоянках , приспособленных для укрытия.

Жители частных домов, коттеджных поселков самостоятельно подготавливают подвалы своих домов, технические подполья, простейшие укрытия.

- Мероприятия по переоборудованию подвальных помещений многоквартирных домов, цокольных помещений, подземных переходов, подземных стоянок в защитные сооружения для укрытия населения будут проводиться заблаговременно в соответствии с утвержденными планами, - сообщили в Управлении гражданской защиты администрации Краснодара.

С перечнем защитных сооружений можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре продают за 600 рублей карту всех бомбоубежищ города. Предприимчивые пользователи торгуют адресами укрытий на случай ЧС.