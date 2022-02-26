Баскетбольный матч «Локомотив-Кубань» - «Калев» отменен

Баскетбольный мачт «Локомотив-Кубань» - «Калев» отменен Фото: Олег УКЛАДОВ

Баскетбольный матч «Локомотива-Кубань» и эстонского «Калева» отменен. Клубы не встретятся 12 марта, а продажа билетов приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ПБК «Локомотив – Кубань».

Причиной отмены домашнего матча стал выход эстонского «Калева» из числа участников Единой Лиги ВТБ.

- Средства за ранее купленные билеты будут автоматически возвращены. Решение о турнирном положении команд с учетом выхода «Калева» из числа участников соревнований будет принято руководством лиги позже, - уточнили в пресс-службе краснодарского баскетбольного клуба.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что футбольный матч «Краснодар» — «Локомотив» перенесли из-за закрытия аэропортов. О новой дате сообщат дополнительно.