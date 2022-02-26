Авиакомпании начали использовать широкофюзеляжные самолеты для вывоза туристов из Сочи

Фото: Екатерина Котляревская

В аэропорту Сочи пик пассажиропотока. 26 февраля авиакомпании на широкофюзеляжных воздушных судах начали вывозить туристов по перенесенным рейсам и выполнения плановых.

- Сейчас отмечен дневной пик вылета. Аэропортом открыт дополнительный пункт входного контроля в аэровокзал. На регистрацию и досмотр добавили персонал, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

С 12:35 для дополнительного комфорта в зоне вылета для пассажиров внутренних линий открыт бизнес-зал в международном секторе аэропорта.

В аэропорту работают и волонтеры, они помогают сориентироваться прибывшим пассажирам.

По данным на час дня, обслужено на прилёт 36 рейсов, 5008 пассажиров, на вылет 30 рейсов, 4135 пассажиров. На перроне обслуживается 11 воздушных судов.

Сочи стал своеобразным авиационным хабом. На курорте создан транспортный узел, который принимает и отправляет самолеты вместо закрытых аэропортов юга страны. Несмотря на это, курорт живет в обычном режиме. Сегодня в городе дождливо и пасмурно, поэтому на улицах не многолюдно.