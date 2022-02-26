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26 февраля 2022 13:11

Оперативник уголовного розыска в Новороссийске попался на взятке 150 тысяч рублей

За деньги он обещал увод от уголовной ответственности
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Ведется следствие

Ведется следствие

В Новороссийске задержали оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции Южного района города-героя. Полицейский попался на взятке.

- Майора задержали при передаче 150 тысяч рублей. Он обещал увод от уголовной ответственности за кражу, - сообщил источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.

В СУ СК по региону сообщили, что сотрудник органов находится под домашним арестом.