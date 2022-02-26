Оперативник уголовного розыска в Новороссийске попался на взятке 150 тысяч рублей

Ведется следствие

В Новороссийске задержали оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции Южного района города-героя. Полицейский попался на взятке.

- Майора задержали при передаче 150 тысяч рублей. Он обещал увод от уголовной ответственности за кражу, - сообщил источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.

В СУ СК по региону сообщили, что сотрудник органов находится под домашним арестом.