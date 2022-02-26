Из-за ветра в аэропорту Сочи могут быть изменения в расписании рейсов

Фото: пресс-служба аэропорта

В Сочи из-за ветра самолетов из Питера ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Позже вернулся на курорт и благополучно приземлился. На борту находился 131 пассажир.

- Из-за ухудшения погоды возможны изменения в расписании некоторых рейсов, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как складывается обстановка в Сочи спустя два дня с начала спецоперации в Донбассе. Курорт живет в обычном режиме, несмотря на создание авиахаба на курорте из-за закрытых аэропортов юга.