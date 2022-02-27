Многие пользователи сайтов жалуются на сбой в работе
Фото: Ева МУР
Кибератаке подвергся сайт газеты в Новороссийске. Одна из таких вывела из строя ресурс "Нашей газеты" в Новороссийске.
- Публикуются материалы под нашими фамилиями на нашем сайте, но мы такого не писали, - бьют тревогу из-за взлома ресурса сотрудники "Нашей Газеты" в Новороссийске.
Напомним, аналогичной атаке подвергся сайт управления администрации Краснодарского края 26 февраля. Неполадки устранили, но атаки продолжаются.
Эксперты связывают это со спецоперацией вооруженных сил РФ на Украине.