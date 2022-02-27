Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 февраля 2022 6:38

Кибератаке подвергся сайт газеты в Новороссийске

Она вывела из строя привычный контент, заменив провокационным
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многие пользователи сайтов жалуются на сбой в работе

Многие пользователи сайтов жалуются на сбой в работе

Фото: Ева МУР

Кибератаке подвергся сайт газеты в Новороссийске. Одна из таких вывела из строя ресурс "Нашей газеты" в Новороссийске.

- Публикуются материалы под нашими фамилиями на нашем сайте, но мы такого не писали, - бьют тревогу из-за взлома ресурса сотрудники "Нашей Газеты" в Новороссийске.

Напомним, аналогичной атаке подвергся сайт управления администрации Краснодарского края 26 февраля. Неполадки устранили, но атаки продолжаются.

Эксперты связывают это со спецоперацией вооруженных сил РФ на Украине.