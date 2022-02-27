В Сочи этап Кубка мира по фехтованию среди женщин завершился досрочно

Отказались из-за ситуации с Украиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заключительный этап Кубка мира в «Сириусе» по фехтованию на шпагах организаторы решили не проводить. Соревнование проходило среди женщин. Шпажистки демонстративно отказались от участия в этапе Кубка мира.

-Кто-то принял решение о прекращении борьбы перед началом финального дня, кто-то - прямо во время соревнований, выиграв по одному-два боя, - сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

В связи с этим у Айзанат Муртазаевой в 1/8 финала не нашлась соперница. В прошлом раунде француженки Жаде Серсо и Коралин Витали совместно отказались от выступлений. А Татьяна Андрюшина, обыграв в 1/32 финала соперницу из Кореи Шин Хьюна со счетом 13:12, сразу прошла в полуфинал. Так как три последующие соперницы Татьяны вовсе не вышли на дорожку.

Таким образом, в четверку сильнейших шпажисток вошли две спортсменки, представляющие Россию. Это Айзанат Муртазаева, которая выиграла кореянку Чой Инчжон со счетом 15:8. А также Виолетта Колобова, которая поразила венгерку Анну Кун - 15:8.

Ранее сообщалось, что спортсменки приехали из 14 стран мира.