В Сочи появились дополнительные пункты приема вторсырья

Особое внимание уделяется пластику. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во многих отелях и торговых центрах Сочи можно увидеть контейнеры по сбору сложноразлагаемых отходов. Например, пластика и батареек. Также есть отдельный бак для картона. Подобные контейнеры можно встретить и в гостиницах Красной Поляны. В Адлере появилась акция «Давай меняться». Как удалось выяснить «КП»-Кубань», все желающие могут принести ненужные вещи в своем гардероба и обменяться или же оставить для благотворительности. Оставить вещи вы можете на улице Ленина 172/1 в swop-market.

-Мы стремимся к развитию инфраструктуры по раздельному сбору отходов, - заявил директор департамента горхозяйства Артур Рогонян. - Важно, чтобы рос объем вторсырья, направляемого на переработку.

Также в Сочи появились пункты приему для переработки автомобильных шин. Порядка 750 баков для пластика уже установили почти на всех площадках в городе.

-Особое внимание уделяется пластику, - подчеркнул Рогонян.

В конце 2021 года в гостиничном сервисе и офисах Красной Поляны рабочие собрали и отправили 300 кг батареек на утилизацию.

Ранее сообщалось, что в рамках Года Экологии в национальном парке Сочи высадят 10 тысяч саженцев самшита.