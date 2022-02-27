Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 12:28

В Сочи стартовало Первенство ЮФО по греко-римской борьбе

Соревнования проходят в честь памяти заслуженных тренеров РФ
Ангелина НАЗАРЧУК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Регулярно сочинцы показывают достойные результаты на соревнованиях различного уровня. Фото; пресс-служба администрации Сочи

Регулярно сочинцы показывают достойные результаты на соревнованиях различного уровня. Фото; пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 27 февраля собрались порядка 200 лучших спортсменов Южного Федерального округа. В соревновании участвовали мальчики до 18 лет. Семь команд конкурировали между собой в 12 весовых категориях. В состав сборной Краснодарского края вошли восемь борцов из Сочи.

- В Сочи хорошая школа борьбы, греко-римской борьбой занимается около 1200 юных спортсменов, - заявил заммэра Сочи Максим Цыганеш. - Регулярно сочинцы показывают достойные результаты на соревнованиях различного уровня.

Соревнования организовали в спорткомплексе «Лесное». Мероприятие проводилось в честь памяти Почетного тренера Кубани, заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по классической борьбе Федора Чакуриди.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи этап Кубка мира по фехтованию среди женщин завершился досрочно. Шпажистки отказались выступать из-за ситуации с Украиной.