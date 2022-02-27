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Происшествия27 февраля 2022 14:03

В Краснодаре 24-летняя девушка погибла в ДТП на Тихорецкой

Также пострадала ее годовалая дочь
Ангелина НАЗАРЧУК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 26 февраля женщина возвращалась домой с ребенком. Она была за рулем Hyundai Accent. В это время шел дождь. В связи с этим дорога была мокрая. Женщина не справилась с управлением машины. Автомобиль вылетел на встречную полосу и попал под экскаватор.

Девушка в возрасте 24 лет погибла на месте. Ребенок выжил благодаря ремням безопасности в детском автокресле. Девочку незамедлительно госпитализировали.

- По факту аварии проводится доследственная проверка, - заявила пресс-служба Управления МВД РФ по Краснодару. - Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее «КП»-Кубань» сообщила о гибели двух людей после аварии с грузовиком.