В Краснодаре водитель «Жигулей» разъезжал по детской площадке

Парня оштрафовали на 2 тысячи рублей. Фото: пресс-служба Управления МВД России по Краснодару

В сквере Казачьей Славы 26 февраля на детскую площадку выехал отечественный автомобиль. После чего развернулся и вовсе продолжил свой путь через всю территорию сквера в Пашковском жилом массиве. Водитель нарушил правила дорожного движения. В связи с этим он прямо угрожал безопасности пешеходов, особенно детей.

Очевидцы засняли беспредел на камеру и выложили в соцсети. Также граждане попросили правоохранительные органы обратить на это внимание. Полиция начала проводить поисковые мероприятия. В итоге нарушителя нашли. Им оказался 20-летний местный житель.

- В его отношении был составлен административный протокол, предусматривающий штраф в размере 2 тысяч рублей,- заявил официальный представитель МВД Краснодара Артем Коноваленко.

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