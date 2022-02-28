Встречи уже прошли в Калининском, Березовском и Елизаветинском сельских округах Фото: пресс-служба городской администрации

Собрания с председателями СНТ по содержанию водоотводных каналов проводят в Краснодаре. Встречи уже прошли в Калининском, Березовском и Елизаветинском сельских округах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В частности, председателей СНТ просят следить за состоянием водоотводных каналов, чтобы вовремя расчищать от ила, мусора. На участках должны быть установлены мотопомпы, предназначенные для обильных паводков.

Владельцам неузаконенных каналов требуется поставить их на кадастровый учет. А для решения проблемы с засыпанными участками необходимо привлекать полицию.

- Сейчас надо улучшить состояние существующих каналов, чтобы они были более эффективными дренирующими водоприемниками. Дополнительно я хотел обратить внимание жителей, проживающих на территориях, на возможность добровольного страхования возможных убытков от подтоплений или утраты имущества, - отметил глава Калининского сельского округа Виталий Катунин.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре проводят инвентаризацию сети водоотводных каналов. В городе создадут рабочую группу для разработки плана по восстановлению и содержанию.