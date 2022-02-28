В Сочи появится современная тренировочная база

Указание было получено от помощника Президента РФ Игоря Левитина Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Накануне прошло совещание в администрации Сочи, посвященное перспективным проектам. Обсуждались различные предложения, которые могут быть реализованы в Сочи. На совещании присутствовал директор федерального центра «Юг Спорт» Михаил Дремов.

- Развитие курорта должно идти комплексно, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - И спортивные объекты - это неотъемлемая часть комфортного города.

По словам Алексея Копайгородского, в Сочи планируется построить современную тренировочную базу со своим стадионом и полями. Спортплощадку смогут посещать и горожане. Указание было получено от помощника Президента РФ Игоря Левитина.

- Наш город идеально подходит для этого вида спорта - заниматься здесь можно практически круглый год на открытом воздухе, - подчеркнул Алексей Копайгородский. - А «Юг Спорт» имеет колоссальный опыт по проведению тренировочных и спортивных мероприятий как российского, так и международного уровня.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», совсем скоро администрация Сочи определится с территорией и закрепит участок в новом Генплане.

Ранее сообщалось, что в Сочи до 27 июня отреставрируют Дом молодежи.