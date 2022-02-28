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Общество28 февраля 2022 9:07

Стало известно, когда уберут севший на мель в Геленджике сухогруз Rio

Судно находится на берегу кубанского курорта с 2018 года
Светлана ОВДЕЙ
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Стало известно, когда уберут севший на мель в Геленджике сухогруз Rio. Судно находится на берегу кубанского курорта с декабря 2018 года и уже успело стать местной достопримечательностью.

Как уточнили в министерстве транспорта РФ, избавить берег от сухогруза необходимо в 2025 году. О том, кем и за чей счет будет проводиться ликвидация или транспортировка судна, пока неизвестно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что севший на мель сухогруз могут убрать в поселке Кабардинка. После подписания президентом РФ закона о присоединении к международной конвенции «Об удалении затонувших судов» Rio предполагалась возможная утилизация судна.