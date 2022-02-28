Глава Краснодара потребовал усилить работы по уборке мусора в городе

Мэр Краснодара потребовал усилить работы по уборке мусора в городе. Как уточнил Андрей Алексеенко на еженедельно планерном совещании, на улицах краевого центра остаются ветки и мусор.

- Сам лично объезжал город в выходные. И даже в центре немало мест, где санитарное состояние просто удручающее. Наведите порядок! Я не прошу, я требую! – отметил глава Краснодара.

Уточняется, что сотрудники администраций округов должны ежедневно объезжать город и работать на улицах, находить проблемные места и приводить участки в порядок. В том числе необходимо привлекать собственников территорий за неисполнение обязанностей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре проводят инвентаризацию сети водоотводных каналов. В городе создадут рабочую группу для разработки плана по их восстановлению и содержанию.