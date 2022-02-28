Более 670 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

Всего в регионе привились более 3 миллионов жителей Фото из архива КП

Более 670 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре. В том числе в краевом центре привился 761 подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Отмечается снижение темпов роста заболеваемости но однако эпидемиологическая обстановка в Краснодаре остается напряженной. На 28 февраля наличие COVID-19 лабораторно подтверждено у 76 952 человек, из которых выздоровели 62 331 человек. В инфекционных стационарах получают лечение 837 пациентов, - отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Напомним, на Кубани продолжается вакцинация от коронавируса, в том числе среди подростков от 12 до 17 лет. Режим повышенной готовности на территории региона сохраняется до 1 марта.

Всего в Краснодарском крае от COVID-19 привились более 3 миллионов жителей.