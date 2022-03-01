Застройщику, обманувшего дольщиков на 100 млн рублей, дали условный срок

Дольщикам мошенники причинили ущерб на сумму 100 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 5 годам условно одного из учредителей ООО «КубаньКапиталСтрой».

Как сообщается в материалах суда, фигурант вместе со своим братом вошли в состав учредителей компании для привлечения денег дольщиков.

- При этом они понимали, что строительство жилого комплекса не закончится. Поскольку деньги, которые получал «КубаньКапиталСтрой» от дольщиков, были направлены не на строительство, а на другие цели, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так как другого источника финансирования у организации не было, и жилые площади люди предоставлены не были, застройщиков обвинили в крупном мошенничестве.

- Взятые по договорам долевого участия в строительстве обязательства не выполнены, - добавляют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По уточенным данным, дольщикам они причинили ущерб на сумму 100 млн рублей.

Перед судом в итоге предстал один из учредителей компании. Мужчина вину не признал - он убеждал суд в том, что делал все возможное, чтобы достроить дома. Но все же его признали виновным и назначили ему 5 лет лишения свободы условно. Но решение суда пока еще не вступило в законную силу, а значит приговор может быть обжалован.