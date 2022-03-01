В Геленджике из-за дорожных работ временно перекрыли один из выездов на трассу М-4 «Дон»

В Геленджике временно перекрыли один из выездов на трассу М- 4 «Дон»

В Геленджике временно перекрыли один из выездов на трассу М- 4 «Дон». Ограничения связаны с дорожными работами, сообщают в пресс-службе ГК «Автодор».

Так, на время строительства решено закрыть выезд на 1514 километре (слева). Вариантом пути предлагают проезд через улицу Солнцедарскую.

Схема движения

Уточняется, что работы планируют завершить в апреле.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что движение по развязке на 1504 км трассы М-4 «Дон» в Геленджике откроют к курортному сезону.