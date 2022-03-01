Поезда задерживаются

Из-за селя в Сочи остановились сразу несколько поездов. Об этом сообщили в РЖД.

Сразу несколько поездов были вынуждены остановить движение.

В РЖД приносят извинения за доставленные неудобства.

- Мы приносим свои извинения. Сейчас все силы направлены на минимализацию задержек, - сообщает пресс-служба РЖД. - На данный момент маршрут Имеретинский Курорт - Туапсе задерживается на 55 минут, Туапсе - Имеретинский Курорт - 1 час 10 минут, Краснодар -Имеретинский Курорт - 30 минут, а пассажирский поезд №103 Москва -Адлер на 1 час.