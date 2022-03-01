В Адыгее за февраль путем дистанционного мошенничества жители лишились более 16 млн. рублей

Кибермошенники выманивают деньги у людей проверенными способами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На территории Адыгеи за февраль 2022 года зафиксировали около 50 фактов дистанционного обмана. Сумма ущерба составляет более 16 млн. рублей. Главной причиной хищения денежных средств является доверчивость жителей республики.

Мошенники используют одни и те же проверенные схемы обмана.Одна из таких - убедить человека перевести деньги на якобы безопасный счет. Чтобы избежать оформления кредита на их имя.

Именно так произошло совсем недавно с 41-летним жителем Майкопа. Ненастоящие представители банка убеждали мужчину, что на его имя пытаются взять кредит. И рекомендовали спасти свои деньги путем перевода на безопасный счет. Ущерб составил 780 тысяч.

Еще одной схемой является интернет-сервис электронных торгов. Так жительнице Майкопа обещали, что она сможет получить крупный доход. Все, что от нее требовалось - переводить деньги для осуществления ставок. Женщина повелась на указания мошенников и лишилась 2,3 млн. Рублей.

- Не существует никаких «безопасных» счетов, а истинные банковские работники никогда не требуют сообщать им персональные данные и другую конфиденциальную информацию, - рассказали «КП» - Кубань» в МВД по Адыгее.- Если же вас или ваших близких обманули мошенники, срочно сообщите в полицию о случившемся по телефону 02 (с мобильного - 102).