в Сочи прошел выпускной бал. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Выпускной бал «Новая история» в Сочи собрал более 2300 бывших школьников. Впервые за два года ковидных ограничений на курорте возобновилась традиция «Алых Парусов». Выпускники прошли по улице Орджоникидзе к концертному залу «Фестивальный», где и состоялось мероприятие.

- Вы прошли большой путь от первого звонка до аттестата зрелости. Это событие очень важно в жизни. Никогда не забывайте своих учителей. Уверен, что каждый из вас станет достойным гражданином нашей страны и города, который всегда нуждается в грамотных профессионалах различного профиля, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Открытие праздника произошло лазерным лучевым шоу. Также в фойе работали фотозоны, веселили гостей аниматоры. На сцене выступили популярные артисты. Их выбирали сами выпускники. Звездой вечера стала певица Мари Краймбрери. Праздничный вечер завершился большим фейерверком.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что вчерашние школьники всего города собрались на торжественном вечере впервые за два года.