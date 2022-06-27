С начала года на Кубани восстановили права обманутых дольщиков 53 домов Фото из архива КП

В Новороссийске несколько проблемных ЖК достроят к концу 2022 года. Вопросы о долгостроях в городе-герое, Краснодаре, Анапе и Сочи обсудили на совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Так, в Новороссийске планируют сдать в эксплуатацию ЖК «Орион-2» и «Орион-3» на 154 квартиры. Здесь уже подписали соглашения на снабжение водой, газом и подключение к канализации. А в «Орион-2» устанавливают первый лифт.

На завершение пяти домов «Кубаньжилстрой» подала заявку строительная компания. Начать работы здесь планируют до 10 октября.

Строительство возобновили и в ЖК «Марсель» - сейчас он готов на 97%. Сдать объект планируют в октябре – здесь ведут отделку, подготавливают придомовую территорию, запущен лифт, проведены интернет, домофон и связь.

А к концу лета в городе-герое введут в эксплуатацию 3 и 4 литер ЖК «Красина».

На совещании обсудили и проблемные ЖК Краснодара, Сочи и Анапы. В краевом центре Фонду защиты прав граждан передали права на достройку ЖК «На Магистральной». Завершить работы здесь планируют в третьем квартале 2023 года.

А ЖК «Карандаш» введут в эксплуатацию через суд. Дом достроили, но владельцы не получили квартиры из-за невыполненной подземной парковки. Муниципалитет уже выделил под нее участок.

В Анапе в «дорожную карту» вошли 11 литеров и 1108 дольщиков. Работы продолжают на четырех объектах. Сейчас в городе восстанавливают права 254 дольщиков дома по улице Парковой, 79.

В Сочи с начала 2022 года насчитывалось 22 проблемных объекта на 5,4 тысячи квартир. Четыре объекта - три литера ЖК «Измайловский парк» и многоэтажку по улице Краевско–Греческой – уже исключили из реестра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе с начала 2022 года восстановили права обманутых дольщиков 53 домов.