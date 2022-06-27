Погибшему во время спасения людей сотруднику МЧС открыли мемориальную доску

Погибшему парню не было и 30 лет.

Погибшему во время спасения людей сотруднику МЧС Денису Глобенко открыли мемориальную доску. Об этом сообщает администрация Горячего Ключа.

Напомним, эта трагедия случилась в июле 2021 года. Многоэтажка на улице Ярославского вспыхнула поздно ночью. На место ЧП вместе с коллегами приехал 25-летний Денис Глобенко. Пока одни занимались эвакуацией жильцов из полыхающего дома, другие начали тушить пламя на крыше. Для этого задействовали высотную технику. Именно с нее и сорвался спасатель.

Мемориальную доску имени Дениса Глобенко сегодня открыли в пожарной части станицы Бакинской.

Спустя год в честь героического поступка спасателю открыли мемориальную доску. Она появилась в пожарной части станицы Бакинской.

Старшему лейтенанту внутренней службы Денису Глобенко было 25 лет. На службе в МЧС он 8 лет. Пока мужчина спасал других людей, дома его ждали супруга и маленькая дочь.