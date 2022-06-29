Строящийся жилой комплекс «Сочи Парк» полностью оправдывает свое название

Фото: пресс-служба ООО «СЗ ИСК «Еврострой»

Проект жилого комплекса «Сочи Парк» в микрорайоне Бытха уже неоднократно получал положительную оценку различных экспертов. Из очевидных плюсов выделяют строительство собственной инфраструктуры, возведение школы и детского сада в рамках частно-государственного партнёрства, запуск современного торгового центра в шаговой доступности как к новым объектам, так и к уже имеющемуся здесь жилому массиву. Однако в числе приоритетов есть ещё один важный момент - это экологичность.

Сам по себе микрорайон Бытха по праву является одним из самых востребованных для приобретения недвижимости. Для комфортной жизни здесь есть буквально всё: образовательные и медицинские учреждения, супермаркеты, сразу несколько небольших рынков, салоны красоты и даже две ветеринарные клиники.

Однако сегодня к имеющемуся здесь ещё с советских времён жилому массиву в рамках комплексного освоения территорий постепенно прибавляются новые объекты. Один из инвесторов проекта комплексного развития - Николай Шихиди. Под его руководством специалисты СЗ ИСК «Еврострой» возводят современный жилой комплекс «Сочи Парк».

Видимое преимущество нового ЖК заключается и в его географическом положении. С одной стороны, он удалён от шумного курортного центра, с другой - в любой конец Сочи отсюда бесперебойно ходит общественный транспорт. Также рядом находится развязка, ведущая на дублёр Курортного проспекта, откуда также доступны любые направления, включая, например, аэропорт, железнодорожные станции, Олимпийский парк, курорты Красной Поляны. Что касается моря, то до него и вовсе можно добраться буквально за считанные минуты.

На территории самого микрорайона довольно много зелёных зон. Плюс ко всему прямо с территории «Сочи Парка» берет свое начало терренкур - тропа здоровья. А дальше – можно выбрать любой вариант маршрута: спуститься к парку «Дендрарий», к цирку, на центральную набережную. То есть и центр города с его достопримечательностями, и морские пляжи фактически находятся в пешей доступности от ЖК «Сочи Парк»! Жители комплекса смогут пешком прогуливаться к центру Сочи и обратно, спускаясь и поднимаясь по террасированной тропе, подсвеченной фонарями.

Также в ближайшем будущем рядом с новым жилым комплексом появится городской экопарк на 4,5 га. В нём предусмотрены не только пешеходные тропы, но и зоны для активности.

Учитывая все исходные данные, специалисты СЗ ИСК «Еврострой» уделили особое внимание деталям, которые призваны улучшить качество жизни всех будущих собственников квадратных метров в жилом комплексе «Сочи Парк».

Панорамное остекление каждой из квартир позволит изо дня в день наслаждаться видами на море, город и горы Кавказского хребта. При этом современные конструктивные решения позволяют обеспечить тепло- и шумоизоляцию, а также создать комфортный микроклимат в помещении. Подумали специалисты и о приватности. В остеклении использованы материалы с зеркальным напылением и тонировкой.

Во дворах акцент сделан на зелёные зоны, которые ничто не должно загораживать или вытеснять. На территории жилого комплекса возведён многоуровневый паркинг для личных автомобилей, есть подземные парковки и в каждом из корпусов.

Уголки для спокойного отдыха чередуются с территориями для активного времяпрепровождения. Это касается обустройства различных участков для занятий спортом либо просто для отдыха. А учитывая, что объект находится под видеонаблюдением, родители смогут безбоязненно отпустить своих детей на одну из современных игровых площадок.

Предусмотрены на территории и свои зоны барбекю со стационарным мангалом и беседками. Площадки удалены от основных зданий на безопасное расстояние. Именно поэтому приготовление еды на открытом воздухе прямо во дворе будет совершенно легальным.

Первая очередь ЖК уже сдана в эксплуатацию. Остальная часть работ также идёт согласно заданным срокам.

Также важно отметить, что покупатели смогут оформить рассрочку, либо взять ипотеку в одном из ведущих банков. Строительство идёт согласно 214-ФЗ.

Жилой комплекс «Сочи Парк» продолжает лучшие традиции по преобразованию городской среды, созданию новых общественных пространств, благоустройству, безопасности и надёжности, которые были заложены при возведении крупнейших объектов ИСК «Еврострой» в других крупных городах Краснодарского края.

Проектные декларации ЖК «Сочи Парк» находятся на сайте наш.дом.рф.