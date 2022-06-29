Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 9:20

В Крымске 6 июля пройдет возложение цветов в память о погибших при наводнении в 2012 году

Жители придут к памятнику по улице Советской
Светлана ОВДЕЙ
Памятник погибшим при наводнении в Крымске в 2012 году

Памятник погибшим при наводнении в Крымске в 2012 году

В Крымске 6 июля пройдет возложение цветов в память о погибших при наводнении в 2012 году. Жители и представители администрации соберутся у памятника по улице Советской.

Начало возложения запланировано на 20:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что памятник погибшим при наводнении в Крымске перенесли. Мемориал, изначально установленный в центре города, расположили на улице Советской – именно отсюда в ночь на 7 июля в город пришла вода.