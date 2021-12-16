«Сразу надо было делать, но нас не спросили»: жители Крымска раскритиковали власти за перенос памятника погибшим в страшном наводнении

Мемориал в память о жертвах наводнения в Крымске

Памятник погибшим в страшном наводнении 2012 года в Крымске установили в первую годовщину трагедии. Стену плача открыли 7 июля 2013-го в местном парке. Хотя еще тогда жители просили местные власти установить монумент именно в том месте, откуда пошла большая вода – на улице Советской. Но их не услышали. В итоге бронзовая женщина-мать, которая горюет о близких ей людях, появилась в центре города - там, где стихия прогулялась меньше всего. Сам памятник создали на пожертвования, которые перечисляли люди со всей страны. А скульптор Алан Корнаев (его работы - памятник полководцу Александру Суворову в Мариинском сквере Краснодара, историку Федору Щербине в сквере Дружбы кубанской столицы, а также горельефы на фонтанах у Дома книги) за работу не взял ни копейки.

Напомним, в ночь на 7 июля 2012 года на Крымск обрушилось страшное наводнение, большая вода унесла жизни больше 100 человек. Еще сотни – пострадали.

И вот, спустя девять лет после трагедии, просьбы местных услышали и бронзовую скульптуру все же решили перенести.

В 2013 году на открытие мемориала пришли сотни человек

- Большинство жителей Крымского района считают, что памятник погибшим в наводнении 2012 года из центра нужно перенести на улицу Советскую, к мосту – откуда пришла большая вода, - говорит глава Крымского района Сергей Лесь. Кстати, когда открывали монумент, он еще не был у руля. Руководить районом Лесь стал лишь в июне 2017 года. Он сменил на посту своего предшественника Анатолия Разумеева, которого перевели в Крымский район из соседнего, Славянского, в августе 2012 года – в то лето, когда и случилось наводнение.

Разумеев же сел в кресло Василия Крутько, которого арестовали сразу же после разрушительной трагедии. По версии следствия Крутько знал о надвигающейся стихии, но не оповестил население об этом. Летом 2013 года ему дали шесть лет колонии-поселения. Отсидев половину срока, экс-чиновник вышел по УДО и уехал в родной Темрюкский район, где сейчас и живет.

Но и Разумеев тоже пошел по этапу – его сняли с должности после того, как заподозрили в махинациях с землей. В 2018 году суд присудил ему два года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями.

Сейчас Крымским районом руководит Сергей Лесь. Он и взялся за памятник подтопленцам.

- Действительно, ему не место в парке, где проходят развлекательные мероприятия и праздники, – уверен Лесь. - Работы уже начались. На улице Советской территория уже имеющего памятника – креста - будет дополнена новой, где будет размещена «Плачущая мать». Это будет единый мемориальный комплекс, объединенный общей площадкой для проведения памятных мероприятий.

На месте уже даже залита бетонная плита. Здесь скоро обещают постелить плитку и установить бордюры.

Однако местные жители обрушились с критикой на власти.

- Сразу надо было там сделать, но нас не спросили, - пишут одни в комментариях под видео, которое опубликовал с места строительства глава района. - Светлая память нашим близким, друзьям, соседям!

- До вас это спустя 9 лет дошло, что в центре ему не место, а место на Советской? – вопрошают другие.

Есть и те, кто хвалит за это решение:

- Спасибо большое, очень все правильно делаете.

Полностью перенести памятник на новое место планируют к десятой годовщине трагедии.

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