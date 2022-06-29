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Общество29 июня 2022 13:41

Вторая энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара

Без света временно остались 18 улиц
Светлана ОВДЕЙ
Ранее здесь обесточило восемь улиц Фото из архива КП

Ранее здесь обесточило восемь улиц Фото из архива КП

Второе аварийное отключение света произошло в Прикубанском округе Краснодара. Из-за поломки обесточило дома по 18 улицам. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Электричества нет у жителей улиц Аксайской, Красюка, Кармалина, Есенина, Кухаренко, Мальберга, Микешина, Российской, Агрохимической, Вербной. Без блага цивилизации остаются и дома по улицам Солнечной, Алмазной, Климова, Шолохова, Полоцкой, Прокофьева, Адлерской и Жарко.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Прикубанском округе без света временно остались жители восьми улиц.