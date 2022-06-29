Вторая энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара

Ранее здесь обесточило восемь улиц Фото из архива КП

Второе аварийное отключение света произошло в Прикубанском округе Краснодара. Из-за поломки обесточило дома по 18 улицам. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Электричества нет у жителей улиц Аксайской, Красюка, Кармалина, Есенина, Кухаренко, Мальберга, Микешина, Российской, Агрохимической, Вербной. Без блага цивилизации остаются и дома по улицам Солнечной, Алмазной, Климова, Шолохова, Полоцкой, Прокофьева, Адлерской и Жарко.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Прикубанском округе без света временно остались жители восьми улиц.