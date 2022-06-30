Более 20 туристов пострадали от мошенников - клонов сайта гостиницы в Сочи

Туристов просят быть осторожнее при бронировании номеров в гостинице Фото из архива КП

Более 20 жителей из разных регионов пострадали от мошенников – клонов сайты гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Руководство средства размещения подало заявления в полицию на три Интернет-портала. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе гостиницы.

- На обнаруженные сайты мошенников также подано обращение в Роскомнадзор по ЮФО с просьбой направления требования в адрес провайдера о приостановлении оказания услуг порталам, дублирующим сайт АО «ГК «Жемчужина». Получен ответ, в соответствии с которым обращение передано в прокуратуру, - добавили в пресс-службе гостиницы.

Кроме того, помощь средству размещения оказывается банк-партнер, блокирую подозрительную оплату клиентами номеров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, как туристка едва не попалась на удочку мошенников – клонов сайта гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Женщина поняла это после подозрительного звонка якобы от руководства.