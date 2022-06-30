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Общество30 июня 2022 11:57

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света из-за аварии

На месте поломки работает аварийная бригада
Светлана ОВДЕЙ
Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

В Краснодаре жители Прикубанского округа временно остались без света. Причиной отключения стала авария на линии электропередачи. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Из-за поломки обесточило дома по улицам Вольной, Солнечной, Лекарственной, Дружбы, Зеленой и Светлой. Всего отключено 25 трансформаторных подстанций.

На месте уже аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Напомним, накануне в Краснодаре за час произошло сразу три энергоаварии, две из которых - в Прикубанском округе.