За час в Краснодаре произошли сразу три энергоаварии

Специалисты продолжают устранять последствия аварий

С 16 до 17 часов в ЕДДС Краснодара сообщили сразу о трех энергоавариях на сетях. В городе без света остались десятки улиц.

- Две аварии случились в Прикубанском округе и одна в Карасунском, - сообщили специалисты.

Без света остались жители улиц 1 Мая, 40-летия Победы, Российской, 21-го партсъезда, Подольской, Памирской, Шпака, Черкасской. Также в этом округе позже сбой произошел на Аксайской, Красюка, Кармалина, Есенина, Кухаренко, Мальберга, Микешина, Российской, Агрохимической, Вербной, Солнечной, Алмазной, Климова, Шолохова, Полоцкой, Прокофьева, Адлерской, Жарко.

Кроме этого, электроэнергию отключили на улицах 2-й Пятилетки, Ставропольской, Таманской, Павлова. На месте работают аварийные бригады. При этом время восстановительных работ не называется.