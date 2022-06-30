На Кубани задержали воровок мягких игрушек с мемориала детям-узникам концлагерей

Воровок сфотографировали очевидцы. Фото: ustlabinfo.ru

В Усть-Лабинске 30 июня полицейские задержали женщин, которых подозревают в краже мягких игрушек с мемориала «Малолетним узникам концлагерей, живым и убитым». Воровками оказались две местные жительницы, сообщили журналисты «Усть-Лабинск.Инфо». В отделе полиции они раскаялись в содеянном и попытались объяснить свой поступок.

- Мы не собирались красть игрушки, чтобы потом продать. Просто шли мимо, и они привлекли наше внимание, решили взять их на время для своих детей, - по словам женщин он не хотели осквернить военный мемориал.

Напомним, что игрушки к памятнику малолетним жертвам концлагерей принесли местные жители в День памяти и скорби, который отмечали 22 июня. Спустя неделю две предприимчивые горожанки решили обчистить мемориал, но привлекли внимание прохожих, а затем и полицейских.