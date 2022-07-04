20 детей-спортсменов из ДНР прибыли на отдых в Анапу

Ребята проведут 21 день в санаторно-оздоровительном комплексе «Родник» в селе Сукко Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

20 детей-спортсменов из ДНР прибыли на отдых на Кубань. Ребята вместе с тренерами приехали в Анапу на поезде из Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

20 детей – от 10 до 15 лет – и два тренера находятся в санаторно-оздоровительном комплексе «Родник» в селе Сукко. Здесь ребята проведут 21 день - смена оплачивается за счет средств регионального бюджета.

- Они будут тренироваться на базе здравницы, отдыхать и участвовать в мероприятиях лагеря, - уточнили в краевом министерстве труда и социального развития.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодарском крае отдыхают 467 детей из ДНР и ЛНР. Ребята находятся в восьми здравницах региона.