Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2022 6:55

Водитель и пассажир Ford Transit погибли в лобовом ДТП в Новороссийске

В ГИБДД рассказали подробности ночной аварии
Светлана ОВДЕЙ
Авария произошла при выезде одного из авто на «встречку» Фото: t.me/alekseioderov

Авария произошла при выезде одного из авто на «встречку» Фото: t.me/alekseioderov

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Новороссийске. В результате лобового ДТП погибли два человека - водитель и пассажир одного из грузовиков.

В результате аварии погибли два человека Фото: t.me/alekseioderov

В результате аварии погибли два человека Фото: t.me/alekseioderov

Авария произошла ближе к 02:00. Предварительно, 53-летний водитель Ford Transit при движении в сторону Цемдолины выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Hyundai с полуприцепом. За рулем находился 46-летний мужчина.

Потребовалась помощь спасателей Фото: t.me/alekseioderov

Потребовалась помощь спасателей Фото: t.me/alekseioderov

В результате аварии водитель и 61-летний пассажир Ford Transit скончались до приезда скорой. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.