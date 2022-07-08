Водитель и пассажир Ford Transit погибли в лобовом ДТП в Новороссийске

Авария произошла при выезде одного из авто на «встречку» Фото: t.me/alekseioderov

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Новороссийске. В результате лобового ДТП погибли два человека - водитель и пассажир одного из грузовиков.

В результате аварии погибли два человека Фото: t.me/alekseioderov

Авария произошла ближе к 02:00. Предварительно, 53-летний водитель Ford Transit при движении в сторону Цемдолины выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Hyundai с полуприцепом. За рулем находился 46-летний мужчина.

Потребовалась помощь спасателей Фото: t.me/alekseioderov

В результате аварии водитель и 61-летний пассажир Ford Transit скончались до приезда скорой. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.