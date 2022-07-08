На Кубани 21-летнему парню дали 7 лет тюрьмы за нападение на пенсионеров и кражу

Испугавшись, потерпевшие отдали тогда 402 тысячи рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кубани вынесли приговор 21-летнему парню за нападение на пенсионеров и кражу 400 тысяч рублей. Ему назначили 7 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все произошло в апреле 2020 года в Тимашевском районе. Тогда подсудимый с напарником – ему ранее вынесли приговор – находились в станице Новокорсунской. Вечером они зашли в дом 95-летней труженицы тыла и ее 75-летнего сына. С собой нападавшие прихватили деревянную палку и нож, с которыми напали на хозяев. Позже они потребовали деньги – испуганные потерпевшие отдали грабителям 402 тысячи рублей.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, -сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что сбившему дорожных рабочих участковому в Выселковском районе дали 6 лет тюрьмы. С подсудимого также взыскали более 1 миллиона рублей