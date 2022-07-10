Штормовое предупреждение до 11 июля продлили на Кубани

Возможно усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду Фото из архива КП

Штормовое предупреждение по ливням с грозами продлили на Кубани. Осадки в регионе прогнозируют до 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- В течение суток 10 и 11 июля местами в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-22 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.