В Краснодаре вторая энергоавария оставила без света 11 улиц

На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре. Из-за поломки на линии электропередачи без света остались 11 улиц. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Гимназической, Гоголя, Седина, Янковского, Орджоникидзе. Без блага цивилизации остались и жители улиц Мира, Коммунаров, Красноармейской, Базовской, Суворова и Ленина.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света. Из-за аварии обесточило 15 улиц.