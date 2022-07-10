Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2022 11:05

В Краснодаре вторая энергоавария оставила без света 11 улиц

Поломка произошла в Центральном округе
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре. Из-за поломки на линии электропередачи без света остались 11 улиц. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Гимназической, Гоголя, Седина, Янковского, Орджоникидзе. Без блага цивилизации остались и жители улиц Мира, Коммунаров, Красноармейской, Базовской, Суворова и Ленина.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света. Из-за аварии обесточило 15 улиц.