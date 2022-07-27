Электричество отключили в поселке Дагомыс из-за потопа в Сочи

В Дагомысе отключили свет. Фото: Архив "КП"

В Сочи в ночь на 27 июля обрушился залповый ливень. В связи с этим в поселке Дагомыс было отключено электричество. Рабочие до конца дня будут ремонтировать сети.

- В связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на кабельной линии электропередачи частично будет ограничена подача электроэнергии ориентировочно до 20:00 27 июля в центральной части поселка Дагомыс, - сообщили в пресс-службе "Россети-Кубань".

Жители улиц Гайдара, Российской, Армавирской, Батумского шоссе на протяжении дня будут сталкивать с перебоями электричества. Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Было затоплено 10 придомовых территорий.