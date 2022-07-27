Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 9:04

Экстремальный аттракцион "Жар-птица" в "Сочи Парке" готовится к запуску

Технические службы "Сочи Парка" сейчас занимаются пусконаладочными работами и тестируют первые запуски "Жар-птицы"
Источник:kp.ru
Жар-птица в Сочи Парке. Фото: Сочи Парк

Жар-птица в Сочи Парке. Фото: Сочи Парк

Несколько месяцев самая высокая в России башня свободного падения, поднимающая на высоту 65 метров, находилась на техническом обслуживании.

Чтобы получить оригинальные запчасти, была разработана сложная логистическая схема доставки из США, и на ее реализацию потребовалось время.

«Аттракционы Сочи Парка – уникальны, оснащены совершенной системой безопасности, выпускаются в штучных экземплярах ведущими мировыми производителями, на изготовление оригинальных деталей и их доставку в Россию нужно время. Вопрос с Жар-птицей решен, аттракцион заработал», - говорит генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Сейчас в Сочи Парке гостей катают более 20 аттракционов, среди которых также самая длинная в стране американская горка Змей Горыныч и гигантский маятник Вечный двигатель с оборотом в 360 градусов, семейные, детские, водные.