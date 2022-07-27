Экстремальный аттракцион "Жар-птица" в "Сочи Парке" готовится к запуску

Жар-птица в Сочи Парке. Фото: Сочи Парк

Несколько месяцев самая высокая в России башня свободного падения, поднимающая на высоту 65 метров, находилась на техническом обслуживании.

Чтобы получить оригинальные запчасти, была разработана сложная логистическая схема доставки из США, и на ее реализацию потребовалось время.

«Аттракционы Сочи Парка – уникальны, оснащены совершенной системой безопасности, выпускаются в штучных экземплярах ведущими мировыми производителями, на изготовление оригинальных деталей и их доставку в Россию нужно время. Вопрос с Жар-птицей решен, аттракцион заработал», - говорит генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Сейчас в Сочи Парке гостей катают более 20 аттракционов, среди которых также самая длинная в стране американская горка Змей Горыныч и гигантский маятник Вечный двигатель с оборотом в 360 градусов, семейные, детские, водные.