В Сочи стоимость недели проживания в экономотеле достигла 140 тысяч рублей

Билеты на самолет также подорожали. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи поднялись цены из-за большого потока туристов. Так, проживание в двухзвездочном отеле курорта обойдется туристам в 140 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

- Неделя в отеле «две звезды» с питанием «завтрак, обед и ужин» обойдется двум туристам в сумму от 40 до 140 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

Стоит отметить, что трехзвездочный отель выйдет вам до 60 тысяч рублей, а четырехзвездочный до 286 тысяч рублей. Кстати, билеты на самолет в Сочи также подорожали. За полет вам придется отдать около 18,6 тысячи рублей. Это на 40% больше, чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Сочи встретили четырехмиллионного туриста.