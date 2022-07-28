Вениамин Кондратьев поручил запретить переводить земли промышленности Кубани в другие категории

Глава региона поручил проработать инициативу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поручил запретить переводить земли промышленности в другие категории. Такое решение глава региона озвучил на краевом совещании по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в новых экономических условиях в Выселковском районе.

Как отметили на заседании, запрет поможет развивать в крае пищевые производства и переработку.

– В современных условиях важно поддержать перерабатывающую промышленность. Необходимо защищать площадки действующих и бывших предприятий и пригодные для их развития земли. Мы ни в коем случае не должны менять категорию таких участков, - сказал Вениамин Кондратьев. - Участки обеспечены коммунальной инфраструктурой, их можно задействовать под новые комплексы переработки с минимальными затратами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что краевые предприятия с начала года переработали более 450 тысяч тонн молока.