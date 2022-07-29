Задержанным оказался ранее судимый 40-летний местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Теучежском районе Адыгеи задержали серийного вора. Задержанным оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

- В один из июльских дней в полицию с заявлением о пропаже тахографа из салона личного автомобиля обратился 37-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.- В эти же сутки в Адыгейске, из другого автомобиля "Газель" пропали документы и ключи.

Позднее в полицию Адыгейска поступила информация о пропаже двух сотовых телефонов. Оба были похищены из автомобилей в момент отсутствия их владельцев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полицейским удалось задержать вора. При его досмотре были обнаружены все украденные им вещи.

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